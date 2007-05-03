Укрзалізниця цілодобово відповідатиме на дзвінки

«Укрзалізниця» впроваджує цілодобову телефонну лінію для звернень пасажирів з питань безпеки залізничних перевезень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України, зокрема, за номером (044) 465-20-34 можуть звернутися пасажири, які постраждали і втратили свої речі внаслідок аварії 2 травня вагонів «Столичного експресу» (Дніпропетровськ-Київ) у Кагарлицькому районі Київської області.

У Мінтрансзв’язку також повідомляють, що завтра пройде нарада для керівництва всіх шести залізниць України з питань безпеки руху на залізничному транспорті.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня увечері біля залізничної станції "Росава" Кагарлицького району Київської області зашли з колії електровоз і 6 вагонів швидкісного пасажирського потягу №168 "Столичний експрес", що слідував за маршрутом Дніпропетровськ-Київ.

172 людей звернулися за допомогою в службу «Укрзалізниці». Зокрема, 32 людей – за медичною допомогою, 27 з них отримали першу медичну допомогу, 3 пасажири було госпіталізовано.

23 людей заявили про втрату речей.

Ведеться розслідування події. «Укрзалізниця» вважає попередньою причиною інциденту несанкціоноване втручання сторонніх осіб: був зламаний електромеханічний привід, який переводить стрілку з однієї колії на іншу.