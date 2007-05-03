Середня зарплата по областях (статистика)

Середня заробітна плата в одному з регіонів України вперше перевищила 2 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики, в березні в Києві вона склала 2 тис. 115 грн. на одного штатного працівника за місяць, що на 32% або на 516 грн. вище, ніж у березні 2006 року, коли цей показник у Києві становив 1 тис.599 грн.

Нагадаємо, що в січні ц.р. середня зарплата в Києві становила 1 865 грн., у лютому - 1 911 грн. (у столиці показник середньої зарплати традиційно найвищий серед усіх регіонів України - УНІАН).

За даними Держкомстату, в березні ц.р. розмір середньої зарплати на одного штатного працівника по Україні склав 1 тис. 230 грн., що на 25% або на 244 грн. вище, ніж у березні 2006 року (у січні ц.р. цей показник по Україні становив 1 112 грн., у лютому - 1 142 грн.).

Найвищий показник середньої зарплати в березні ц.р. зафіксований у таких областях: Дніпропетровській - 1 477 грн., Донецькій - 1 405 грн., Запорізькій - 1 268 тис. грн., Київській, - 1 241 грн., Луганській, - 1 203 грн.

Найнижчий розмір середньої зарплати на одного штатного працівника зафіксований у Тернопільській області - 820 грн., Волинській - 870 грн., Вінницькій - 887 грн., Херсонській - 891 грн., Чернігівській, - 898 грн.

З 27 суб`єктів (25 областей, міста Київ і Севастополь) середній розмір зарплати до 1 тис. грн. на місяць зафіксований в 12, більше 1 тис. грн. - у 15.