Прикордонники завернули з ”Борисполя” 39 італійців

Сьогодні в аеропорту „Бориспіль” співробітники Державної прикордонної служби України відмовили у пропуску 39 громадянам Італії - учасникам благодійного церковного хору, які прибули рейсом з Мілану.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю Державної прикордонної служби України, під час прикордонного контролю хористи пред’явили інспектору колективний паспорт, до якого були внесені всі учасники групи, однак без фотокарток. Такий документ згідно з українським законодавством не дає права на перетинання державного кордону. У зв’язку з порушеннями Закону України „Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в’їзду в Україну” компанію-авіаперевізника оштрафовано. Станом на 9-ту годину ранку 30 осіб було повернуто до Італії зворотнім рейсом, решту відправлять найближчим рейсом.

Крім того, цієї доби через державний кордон не були пропущені ще дві групи іноземців – загалом 22 особи, громадяни Азербайджану, Узбекистану та Таджикистану. Ці громадяни мали намір в’їхати в Україну поїздами, які прямували із Санкт-Петербурга. Вони не змогли підтвердити мету своєї поїздки і, найімовірніше, є трудовими мігрантами, яким для продовження терміну легального перебування на території Російської Федерації потрібні відмітки про перетинання кордону.