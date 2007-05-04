У трьох районах Києва відключать гарячу воду

З 15 до 29 травня 2007 р. проводитимуться випробування теплових мереж частково у Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва.

За інформацією АЕК “Київенерго”, випробування здійснюватимуться у Святошинському районі - теплові мережі від тепломагістралей РК "Біличі", житлові масиви Біличі, Новобіличі, Академмістечко, Святошин – частково, у Солом’янському - тепломережі від станції теплопостачання СТ-1, РК "Відрадний" (зона теплопостачання від ТЕЦ-5) та у Шевченківському - тепломережі від районної котельні РК "Молодь" та тепломагістралі №6 СТ-1.

У зв’язку з цим постачання гарячої води буде припинено, починаючи з 18.00 14 травня, у будинках, що розташовані в межах:

проспекту Перемоги, вулиць Миколи Ушакова, Уборевича, Чорнобильської, Осінньої, Жовтневої, Булаховського, Наумова, Підлісної, Олевської, Бахмацької, Клавдіївської, Гаршина, Рахманінова, проспекту Палладіна, вулиць Доброхотова, Семашка, Кільцевої дороги - частково (тепломережі від РК "Біличі");

вулиць Толстого, Привокзальної площі, вулиць Вокзальної, Ползунова, Лукашевича, Повітрофлотського проспекту, вулиць Стадіонної, Тополевої, Фучика, Уманської, Ушинського, Фастівської, Волинської, Вінницької, Медової, Народного ополчення, Ернста, Зеленогірської, Червонозоряного проспекту (частково), вулиць Петра Радченка, Бориса Гаріна, Андрія Головка, Солом`янської, Амосова, Клінічної, Петра Заломова, Городньої, Докучаєвської, Івана Неходи, Петра Красикова, Кудряшова (тепломережі від ТМ-1, 1(4) станції теплопостачання СТ-1);

вулиць Індустріальної, Польової, Ярослава Галана, Гарматної, Борщагівської, Генерала Тупикова, Машинобудівної, Виборзької, Індустріальної, проспекту Перемоги, вулиць Академіка Янгеля, Дашавської, Польової (тепломережі від ТМ-1 РК "Відрадний", яка працює від ТЕЦ-5);

вулиць Жилянської, Борщагівської, Політехнічної, проспекту Перемоги, вулиць Зоологічної, Дегтярівської, Олени Теліги, Дорогожицької, Пугачова, Багговутівської, Миколи Мурашка, Мануїльського, Лермонтовської, Герцена, Мельникова, Студентської, Миколи Пимоненка, Бехтеревського провулку, вулиць Січових стрільців, Полтавської, Дмитрівської, Павлівської, Златоустівської, Павла Пестеля, Комінтерну (тепломережі від тепломагістралей № 6 СТ-1 та №1 РК "Молодь").

У разі виникнення пошкоджень теплових мереж подавання гарячої води затримуватиметься на час, необхідний для їх ремонту, про що буде додатково повідомлено житлово-експлуатаційні організації.

У разі виявлення випадків пошкодження підземних трубопроводів з провалинами та викидом гарячої води на поверхню можна звертатись за телефонами: Cвятошинський район - 450-38-93, 497-60-72, 452-60-94; Солом’янський район (зона РК "Відрадний") - 272-23-73, 497-60-72, 289-08-75; Солом’янський район (зона СТ-1) – 249-47-29, 287-67-23, 289-08-75; Шевченківський район - 272-23-73, 287-67-23, 289-08-75.

Довідки - за телефоном інформаційно-довідкової служби АК "Київенерго" - 088.