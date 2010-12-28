Падіння євро допомогло європейцям заробити на американських акціях

Інвестори з єврозони, які вклали в 2010 році кошти в американські акції, одержали найбільший дохід за останнє десятиліття, пише Лента.ру з посиланням на Bloomberg. У євро індекс S&P 500 збільшився за рік на 23 відсотки (у доларах - тільки на 13 відсотків).

Майже таким же прибутковим для європейського інвестора виявилося б і вкладення в японські цінні папери. При перерахунку в євро індекс Nikkei 225 зріс на 20 відсотків за рік, а в єнах він втратив 2,5 відсотка.

Поточного року курс євро знизився на 8,4 відсотка до долара через боргову кризу в кількох країнах єврозони. Негативні очікування спонукають інвесторів не вкладати кошти у фондовий ринок ЄС. Навпаки, вкладення за океан приносять значні доходи. У вересні, наприклад, чиста купівля зарубіжними інвесторами акцій американських компаній склала 18,3 мільярда доларів, що є максимумом з травня 2007 року.

Зведений європейський індекс Euro Stoxx 50 за поточний рік знизився на 3,5 відсотка. У країнах півдня Європи ситуація ще гірша: грецький ASE впав на 34 відсотки, а іспанський IBEX - на 14 відсотків.

Очікується, що наступного року економіка США зростатиме швидше за європейську, що приведе до активнішого підйому на північноамериканському фондовому ринку.