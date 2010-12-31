Засуджені за контрабанду наркотиків моряки прибули в Україну

Двоє українських моряків, засуджених у Венесуелі за контрабанду наркотиків, сьогодні повернулися до України. Про це повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Їхня екстрадиція стала можливою завдяки особистому втручанню Президента України Віктора Януковича і зусиллям МЗС України», – заявив Волошин. За його словами, під час зустрічі Януковича і президента Венесуели Уго Чавеса сторони домовилися, що засуджені українці отримають право відбувати покарання у своїй країні.

Двох членів екіпажу судна Atlantic, нагадує Радіо "Свобода", затримали в серпні 2007 року в порту Маракайбо (Венесуела) за підозрою у причетності до незаконного перевезення понад ста кілограмів наркотиків (кокаїну). Цього літа суд Венесуели засудив їх до дев’яти років позбавлення волі. У жовтні Венесуела дала згоду на екстрадицію моряків в Україну для подальшого відбування покарання.