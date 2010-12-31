УБОЗ звільнив заручницю – громадянку Китаю, за яку вимагали $300 тисяч

Працівники ГУБОЗ МВС України знешкодили у Дніпропетровській області організовану злочинну групу з міжнародними зв’язками та звільнили заручницю - громадянку КНР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до УБОЗ у Дніпропетровській області від харківських колег надійшла інформація про те, що у Харкові двоє невідомих викрали громадянку Китаю, яка на території України займається підприємницькою діяльністю. Зловмисники силоміць посадили її у легковий автомобіль та повезли у невідомому напрямку.

При проведенні оперативно-розшукових заходів оперативники встановили, що зловмисники переправили полонену в орендований будинок одного із селищ Дніпропетровщини і зателефонували її чоловікові у Китай з вимогою за звільнення дружини 2 млн. юанів (близько 300 тисяч доларів США).

Оскільки будинок, у якому тримали викрадену, був оснащений відеоспостереженням, в’їзд до подвір’я здійснювався через ворота з дистанційним керуванням, вхід через домофон, а квартира розташована на другому поверсі, було прийнято рішення про силове проникнення до вказаного приміщення. Цю операцію було проведено о 5-й ранку. Правоохоронці проникли до будівлі і затримали двох раніше судимих жителів Одещини і звільнили заручницю. Зловмисники тримали її зі зв’язаними руками, у піжамі та у гірськолижній масці з прорізями для очей та рота.

Наступного дня були затримані й інші учасники злочинної групи: раніше засуджений житель Одещини і двоє громадян Китаю. Слідство триває.