Скільки коштує оренда заміського будинку у новорічну ніч

Оренда житла на новорічні свята зростає в 2-6 разів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в ріелторських компаніях Києва.

За даними директора агентства нерухомості «Алекс-консалт» Олега ЖУКА, в основному, попит мають будинки в межах 10-15 кілометрів від Києва з усіма зручностями. Наприклад, оренда будинку загальною площею 300 кв. м за 10-15 км від Києва обійдеться в 1 тис. дол./доба. Якщо у будинку є ще сауна і басейн, вартість оренди підвищується удвічі. При цьому часто ціни перевищують якість.

При цьому фахівці компанії RealDruzi зазначили, що будинок, який здається за 7 000 дол. на місяць, у грудні може коштувати 1 000 дол./доба. При цьому, новорічна ніч у ньому ж обійдеться в 3 000 дол./доба, новорічний тиждень – 5 000 дол./доба.

Вартість оренди на свята зростає залежно від рівня будинку (його орендної ставки на місяць), терміну, на який здається будинок, кількості людей і т.д. За даними RealDruzi, оренда будинку на дві доби може становити від 30% до 100% місячної орендної плати. Зокрема, для будинків бізнес-класу – щонайменше 1 500 - 2 000 дол./дві доби.

О.ЖУК зазначає, що кількість бажаючих винайняти квартири у столиці для новорічних гулянь цього року зменшилася. Тим, хто зустрічає свята у Києві, також доведеться розщедритися: здавачі квартир подобово підвищують орендну плату на Новий рік у півтора рази. Так, пристойна 2-3-кімнатна квартира у Києві, в якій можна зібратися компанією, обійдеться в близько 100 дол. на добу. У звичайний час таке житло можна зняти на 30-50% дешевше.

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