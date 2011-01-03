МНС прогнозує надзвичайні ситуації на півдні Росії

Південний регіональний центр МНС РФ прогнозує в січні виникнення надзвичайних ситуацій на півдні Росії через дуже сильний снігопад і налипання мокрого снігу, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прогноз відомства.

"Негода може призвести до обриву ліній електропередачі, пошкодження легких споруд, дахів будинків, рекламних конструкцій, повалення дерев, ускладнень у роботі всіх видів транспорту, аварій, а також виходу з ладу об`єктів життєзабезпечення", - наголошується в прогнозі МНС.

Також повідомляється, що в Адигеї можливо підтоплення населених пунктів і розмив берегів річок. У Дагестані, Кабардино-Балкарській і Карачаєво-Черкеській республіках, а також Північній Осетії можливе сходження сніжних лавин. Сильні снігопади спостерігаються в передгірських і гірських районах Краснодарського краю.