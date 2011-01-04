Фондовий ринок Польщі почав 2011 рік зростанням

Головний індекс Варшавського фондового ринку WIG20 почав перший день торгів нового року зростанням.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, блакитні фішки відкрилися 0,38% зростанням і в перші півгодини торгів котирувалися в районі відкриття на рівні 2,750-2,760 тис. пунктів.

На початку торгів подорожчали папери 11 компаній головного індексу проти 7, які подешевшали.

На всьому ринку ціни виросли на акції 36% усіх компаній проти 21%, що подешевшали.

Згідно з повідомленням Варшавської біржі, що його має у своєму розпорядженні УНІАН, WIG20 завершив минулий рік 14,9% зростанням після 33% збільшення в 2009 році.

Індекс середніх компаній WIG40 закінчив минулий рік 19,6% після 55% зростання в попередньому, а WIG80 – на 10,2% після 62% в 2009 році.

Довідка УНІАН. Головний індекс польського фондового ринку, який відкрився в квітні 1994 року з рівня 1000 пунктів досяг максимуму в листопаді 2007 року, – 3900 пунктів.

Через кризу, яка вибухнула восени 2008 року, WIG20 провалився з максимального рівня до близько 1300 пунктів у лютому 2009 року, після чого почав відновлюватися.