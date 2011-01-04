У Севастополі оголосили штормове попередження

У Севастополі на сьогодні оголошене штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МНС у Севастополі, вітер північний 15-17 метрів за секунду. Вранці і вдень сніг, увечері дощ, часом сильний. Температура повітря - від 3 до 5 градусів, з пониженням до вечора до 0-2 градусів морозу.

5 січня очікується північно-західний вітер 9-14 метрів за секунду, без опадів. Температура повітря вдень від 0 до +2.

У зв`язку з прогнозованим змінами погодних умов співробітники МНС Севастополя радять городянам бути максимально обережними за кермом автомобілів і обмежити кількість виїздів, відмовитися від дальніх поїздок, а автомобілі не ставити під деревами і рекламними конструкціями. Також севастопольцям рекомендують якомога рідше виходити на вулицю.

Сьогодні вранці в Севастополі у зв`язку з рясним снігопадом різко зменшилася кількість автомобілів на вулицях міста.