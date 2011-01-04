34-річна капітан міліції загинула, випавши з вікна третього поверху
16:01, 04 січня 2011Суспільство
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Трагедія у Маріуполі
У Маріуполі жінка-міліціонер загинула унаслідок падіння з вікна з необережності.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, нагадавши, що 3 січня біля одного з гуртожитків в Маріуполі було знайдене тіло співробітника міліції. 34-річна жінка - капітан міліції проживала на третьому поверсі гуртожитку. Попередньо встановлено, що її смерть наступила від тілесних ушкоджень, одержаних унаслідок падіння з вікна.
Перевірку проводить прокуратура Іллічівського району Маріуполя.
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