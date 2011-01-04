Клюєв вилетів у Львівську область

Перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вилетів до Львівської області для проведення засідання Урядової комісії з розслідування причин і ліквідації пожежі на шахті «Межирічанська» ДП «Львіввугілля».

Як повідомив УНІАН прес-секретар першого віце-прем‘єр-міністра, на засіданні комісії планується визначити основні заходи для прискорення гасіння пожежі та ліквідації її наслідків.

За даними центрального штабу Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби, 4 січня триває гасіння осередків пожежі і охолоджування гірничих виробок. Забезпечується постійний контроль за станом вентиляційних споруд, контроль за газовою обстановкою, ведеться відбір проб повітря.

Пожежа на шахті «Межирічанська» виникла ввечері 21 грудня на глибині 485 м.

Урядова комісія була створена розпорядженням першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на шахті «Межирічанська» виникла 21 грудня о 20.18. У зв’язку з пожежею робота шахти була призупинена. На момент займання на аварійній ділянці перебувало 77 осіб.