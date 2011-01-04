Міністр туризму Криму знайшов, що показати всьому світу

За прогнозом міністра курортів і туризму АРК Олександра ЛІЄВА, в 2011 році в Криму чекають близько 6 млн. туристів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства курортів і туризму автономії.

"Є всі підстави вважати, що завдяки роботі уряду Василя ДЖАРТИ цього року, а також заходам, запланованим Радою міністрів на 2011 рік, через 360 днів ми зустрінемо 6-мільйонного туриста", - вважає міністр.

Крім того, за його словами, урочиста зустріч ювілейного туриста стане в Криму традицією. Зараз розробляється медіа-план на 2011 рік, згідно з яким передбачається урочисто зустрічати кожного мільйонного туриста, що прибув у Крим різними видами транспорту. "Це світова практика, що дозволяє не тільки публічно заявити про свій туристичний потенціал, а й підкреслити кількість туристів, які відвідують півострів", - додав міністр.

На думку О.ЛІЄВА, це може стати одним з ефективних способів популяризації кримського курорту в світі. "Наступного року ми будемо це практикувати. Ми хочемо показати всьому світу, що в нас розвинений морський, залізничний та інші види транспорту, за допомогою яких можна дістатися Криму, - сказав міністр. - Приміром, тільки морем до нас щороку прибуває понад 50 тисяч туристів і близько 30 тисяч екскурсантів".

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2010 року в міжнародному аеропорту "Сімферополь" представники кримської влади урочисто зустріли 5,7-мільйонного туриста. Ним став громадянин Туреччини Атілла ДОГАН, який прибув до Криму на лікування в один із санаторіїв міста Саки.

Усього в 2010 році Крим відвідало 5 млн. 719 тис. туристів.