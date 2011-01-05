У Закарпатській області рятувальники шукають трьох сноубордистів із Росії

У горах Закарпатської області рятувальники МНС шукають трьох сноубордистів з Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, о 19.55 хв. 4 січня до МНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Пилипець Міжгірського району на хребті Боржавські Полонини, г. Гемба, втратили орієнтування троє сноубордистів (мешканці м. Москви, віком 23-24 роки).

Підрозділами Закарпатського гірського пошуково-рятувального загону МНС організовано пошук. Видимості на місці проведення робіт немає, телефонний зв’язок з групою тимчасово підтримується.

Станом на сьогодіншіній ранок туристів не знайдено, пошуки тривають.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 14 осіб та 3 од. техніки.

Подія знаходиться на контролі Головного управління МНС в Закарпатській області.