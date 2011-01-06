У Слов’янську на поверхню витекло 2,5 тис. кубометрів нечистот

У місті Слов’янськ Донецької області через порив підземного каналізаційного колектора на поверхню витекло близько 2 тис. 500 кубометрів неочищених стічних вод.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, порив стався учора о 14.30 у зв’язку з просіданням грунту.

Попадання нечистот у водойми недопущено, запевнили в МНС. Колектор продовжує працювати.

На час проведення відновлювальних робіт КП „Слов’янськводоканал” з аварійної дільниці організовано відкачування стічних вод (800 куб. м за годину) до функціонуючого каналізаційного колодязя.

Станом на 7-ї год. 6 січня відновлювальні роботи продовжуються, до яких залучено 3 одиниці техніки та 12 осіб від КП „Слов’янськводоканал”.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Донецькій області.