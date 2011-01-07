Раніше судимий у новорічну ніч убив жінку кухонним ножем

17:11, 07 січня 2011
Суспільство
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Повідомляє Харківське ГУ МВС

У Харкові міліція затримала чоловіка, який убив свою дружину в Новорічну ніч.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, затриманий зізнався у скоєному.

Повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків по вул. Гвардійців Широнінців на Салтівці виявлено тіло жінки, надійшло до міліції 3 січня від квартиранта. За висновками експертів, понівечене тіло загиблої пролежало близько двох днів до того моменту, як його виявили. За підозрою у скоєнні даного злочину працівниками сектору карного розшуку Московського райвідділу міліції було затримано раніше судимого 51-річного харків’янина, чоловіка загиблої.

Як пояснив затриманий, у Новорічну ніч він разом з дружиною відзначали вдома свято. Після застілля подружжя посваритися, і в ході сварки чоловік завдав жінці поранення кухонним ножем, від яких остання померла.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство).

 

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