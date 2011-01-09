На свята київські таксисти підняли ціни втричі

Для таксистів свята, як завжди, стали справжнім джек-потом, пише газета "Сегодня". Подекуди ціни злетіли втричі. За одну тільки новорічну ніч деякі водії встигають заробити по кілька тисяч гривень, хоча інтернет-сайти компаній-перевізників наввипередки рекламують низькі тарифи.

Зокрема, в столиці на Новий рік навіть у найдешевших київських службах тариф був подвійним, в районі від 58 гривень.

Незважаючи на те, що від Новорічної ночі минув уже майже тиждень, деякі таксисти ціни не знизили.

Зокрема, по відстані від 3-х кілометрів київські таксисти хочуть одержати 40 гривень. 5 кілометрів, відповідно, коштують 50.

На вокзалі запропонували ціну в 20 гривень за кілометр.

Як повідомляється, серед 30-ти зареєстрованих у столиці фірм, розцінки варіюються від 2-х з половиною до 5-ти грн за км. "Мінімалка" - від 29-ти до 40. Місто ділять на сектори. У пробках погодинна тарифікація, від півсотні. Проте, не кожен таксист готовий їхати за такі гроші.

Антимонопольний комітет обіцяє розібратися, що й чому подорожчало.

Відзначимо, останній раз проїзд у столичних приватних перевізників (у маршрутах і таксі) подорожчав на початку грудня