Васюник: у діяльності робочої групи намітився прогрес

Попри спроби затягування переговорного процесу, в діяльності робочої групи з підготовки дострокових виборів намітився прогрес. Про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Іван ВАСЮНИК, повідомляє прес-служба Президента України.

Він повідомив, що сьогодні робота тривала над опрацюванням проектів окремих нормативно-правових актів із погодженого пакету рішень, необхідних для забезпечення чесних, прозорих, демократичних виборів до Верховної Ради України.

Зокрема, сторони переговорного процесу в основному (за винятком двох пунктів) погодили текст проекту Постанови Верховної Ради України про забезпечення проведення дострокових парламентських виборів.

Також робоча група заслухала результати експертного опрацювання проекту закону про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (з метою забезпечення реалізації п. 6 ч. 2 ст. 81 Конституції України), а також зміни до Кодексу адміністративного судочинства України (задля забезпечення неупередженого розгляду судових позовів щодо виборчого процесу).

Крім того, перший заступник глави Секретаріату Президента наголосив, що спроби нашвидкоруч внести зміни до Основного Закону, як того вимагають окремі представники переговорного процесу, є неприйнятними.

«Цей процес вимагає комплексного підходу, – зазначив він. – А тому сторони дійшли згоди щодо створення на паритетних засадах єдиної робочої комісії з підготовки проекту нової редакції Конституції України».

За словами І.ВАСЮНИКА, зазначена комісія має працювати над новою редакцією Конституції України і до, і після дострокових виборів з тим, щоб винести узгоджений текст нового Основного Закону на всеукраїнський референдум.