Завтра в Україні трохи похолодає

16 січня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, уночі та вранці у південному регіоні спостерігатиметься туман; вдень у північній частині без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, на півдні місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби у східних, північних, Волинській та Рівненській областях 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя 10-12° морозу, на решті території від 2° морозу до 4° тепла (вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в Криму 3-9° тепла).

У Києві та області утримається хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий мокрий сніг, слабкі ожеледь та налипання мокрого снігу, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області протягом доби 2-7° морозу. По м. Києву температура протягом доби 3-5° морозу.