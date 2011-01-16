Синоптики обіцяють сильні морози на Сході

У східній частині України синоптики прогнозують на завтра сильні морози.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 17 січня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі в Криму та західній частині, вдень у північних та центральних областях невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця, у східних областях вночі та вранці подекуди туман, паморозь. Вітер північний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу вдень від 2° морозу до 3° тепла, у східній частині зниження температури вночі до 10-15° морозу, на Сумщині та Луганщині до 18-23° морозу, вдень до 5-11° морозу, у західних областях та в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у столиці температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° тепла.