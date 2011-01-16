Злодій здійснив 76 крадіжок з офісів

У Сумах співробітники карного розшуку затримали місцевого жителя, який обкрадав кабінети в установах та організаціях обласного центру, здійснивши загалом 76 крадіжок майна.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби міського управління УМВС України в Сумській області , затриманому - 26 років. Проте він вже чотири рази притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки і провів у в’язницях близько 10 років. Торік навесні цей чоловік вийшов на волю, і знову взявся за старе – знову почав красти.

Сценарій, за яким діяв зловмисник, був дуже простий. Чоловік заходив в офіс чи якусь організацію, вдавав із себе відвідувача, який когось шукає або когось чекає і, вибравши момент, коли з кабінету чи іншого приміщення виходили господарі, скоював крадіжку майна. Брав все цінне, що потрапляло на очі – гаманці, барсетки, мобільні телефони, фотоапарати, відеокамери, ноутбуки тощо. Причому, крадію завжди вдавалося зникнути з місця пригоди до того, як господарі щось запідозрять, зазначили у прес-службі.

“Як стверджує сам затриманий, бували дні, коли він встигав вчинити по дві-три вдалі крадіжки. А іноді через місяць-півтора навіть повертався в ту ж організацію і знову вчиняв крадіжку радіючи, що його «уроки» так нічому і не навчили потерпілих”, - йдеться у повідомленні.

Від злочинних дій молодого сумчанина постраждали відвідувачі і працівники дитсадків, лікарень, готелів, бібліотек і навіть державних установ.

Злодій вмів «втертися» в довіру до людей. Наприклад, з легкістю йому вдавалося «долати» навіть фізичну охорону підприємств та організацій. З одного із готелів, де на вході є приватна охорона, крадій вийшов, ховаючи під одягом TV-тюнер. Проте охоронці так нічого і не помітили.

Викрадені речі злодій продавав у Сумах або райцентрах області, а грошима користувався на свій розсуд. Зокрема знаючи, що за ним полює міліція, він проживав на орендованих квартирах, причому змінював їх щотижня. Та все ж, на одній з таких квартир злодія вирахували і затримали оперативники.

Наразі злодій перебуває під вартою і зізнався вже у 76 крадіжках чужого майна. Проте, як вважають правоохоронці, їх може бути і більше. Збитки, що завдані потерпілим, сягають сотень тисяч гривень.

Стосовно зловмисника згідно з ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України порушено кримінальну справу. За крадіжки йому може загрожувати від 3 до 6 років позбавлення волі.