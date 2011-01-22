У Луганську розгорнули п’ятдесятиметровий прапор України

З нагоди Дня Соборності сьогодні уздовж центральної вулиці Луганська Совєтської було розгорнуто п’ятдесятиметровий Державний прапор України.

Як передає кореспондент УНІАН, біля пам’ятника Тарасові Шевченку представники політичних партій та громадських організацій Луганщини провели мітинг, мета якого - єднання та консолідація демократичних сил регіону.

Як повідомив УНІАН голова обласного осередку УНП Валентин ТКАЛИЧ, у заході взяли участь понад 100 осіб. Промовці на мітингу закликали до єднання демократичних сил і боротьби з нинішньою владою.