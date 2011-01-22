У Донецьку зібрали пазл-карту України

У Донецьку після мітингу, присвяченого Дню Соборності, зібрали велику пазл-карту України, що символізує єдність країни.

Як передає кореспондент УНІАН, в мітингу біля пам`ятника Т.Шевченку взяли участь представники Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви, а також близько 200 осіб - представників обласних, міських партійних і громадських організацій, які підписали меморандум про співпрацю. Серед них були представники партій «Фронт змін», Народного руху України, Всеукраїнського об`єднання «Свобода», «Нашої України», Партії захисників Вітчизни, громадських організацій «Просвіта», Всеукраїнського комітету захисту прав людини, Меморіалу ім. Стуса та ін.

Мітинг почався державним гімном і молитвою благословення за Україну. Потім всі виступаючі наголосили на величезній значущості Дня Соборності для українського народу, для єдності країни і національної самосвідомості.

Заступник голови Донецької облорганізації «Просвіта» Марія ОЛІЙНИК в своєму виступі нагадала, що недавні протестні акції, пов`язані з ухваленням Податкового кодексу, показали, що українці єдині по всій Україні, а роз`єднують їх «зовсім на пересічні люди, а політики». Вона підкреслила, що «ми повинні об`єднатися, перш за все, всередині регіону, на Донеччині» і висловила жаль, що сьогодні на мітингу не було представників органів місцевої влади, які чомусь провели урочистості напередодні.

«Ми сподіваємося, що будемо з владою разом відзначати державні свята, сподіваємося, що влада не закриватиме українські школи, не ліквідовуватиме українські церкви», - сказала М.ОЛІЙНИК. Вона зазначила, що «поки на черзі» закриття української школи в Донецьку №111 і передача приміщення церкві Київського патріархату в селі Кам`янка Московському патріархату.

«Я думаю, що ми разом з владою працюватимемо на ідею загальнонаціональної єдності, тому що пам`ятаємо, що Україна у нас одна», - сказала М. ОЛІЙНИК.

Її підтримав голова Донецької обласної організації партії «Фронт змін» Олександр ЯРОШЕНКО. «Ніколи ще державна влада в Україні так бездумно не розгойдувала загальний човен. Ніколи з такою безоглядністю не завдавала ударів по найвідчутніших місцях суспільного організму - по історії, по мові, по національних і релігійних почуттях, по нашому майбутньому, нарешті», - сказав керівник парторганізації. При цьому він категорично заявив: «Ми не маємо права дозволити нас пересварити. Розсварене суспільство може з легкістю проковтнути втрати суверенітету на території України».

О.ЯРОШЕНКО висловив переконання, що «Україна ніколи не перетвориться на резервацію, а українці - в маніпульованих жителів резервації, які б`ються за зайву миску юшки на радість колоніальній адміністрації».

У своєму виступі керівник облорганізації ВО«Свобода» Артур ШЕВЦОВ також обурився тим, що донецька влада сьогодні нехтувала святом, провівши формальні урочистості в п’ятницю: «Ця влада відверто нехтує нашими національними традиціями, вона абсолютно не орієнтується в історії нашої держави, вона поводиться, як окупант».

На завершення мітингу на площі перед пам`ятником Т.Шевченку учасники зібрали велику барвисту пазл – карту України, де кожна частина, кожен пазл був розміром в один квадратний метр. Цим мітингувальники підкреслили єдність і неподільність сьогоднішньої України.