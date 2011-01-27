У Львові з 1 лютого зростуть тарифи на водопостачання.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, вартість води у Львові зросте на 9% – до 4,54 грн.: 3,17 грн. за 1 куб. м води та 1,37 за 1 куб. м стоків.

«З тарифами на водопостачання ми маємо дуже великі проблеми, адже щомісячне зростання вартості на електроенергію, збільшення розміру мінімальної заробітної плати, збільшення вартості на паливно-мастильні матеріали зумовили збитковість тарифів. І на сьогоднішній день в нас у Львові тарифи на водопостачання одні з найнижчих”, - сказала директор Департаменту житлового господарства та інфраструктури Наталія ПАВЛЮК.

Водночас директор «Львівводоканалу» Мирослав ЗАПЛАТИНСЬКИЙ стверджує, що це лише коригування тарифу у частині зростання вартості електроенергії. За розрахунками «Львівводоканалу», новий тариф мав становити 5,85 грн.

«Якщо взяти період з 1 січня 2009 року до 1 січня 2011 року, то лише електроенергія зросла на 30%. В травні – квітні 2006 року ми споживали 11,7 млн. кВт і платили за них 3,6 млн. грн., зараз ми споживаємо 11,5 кВт електроенергії і сплачуємо 8,4 млн. грн. ЛМКП «Львівводоканал» робить усе можливе, щоб скоротити витрати електроспоживання. Було замінено неефективне електрообладнання. Змінили частину водопровідних мереж, в результаті чого витоків стало набагато менше. І продовжуємо працювати в тому ж напрямку», – додав М.ЗАПЛАТИНСЬКИЙ.

Останній раз тарифи на водопостачання та водовідведення у місті переглядали 1 січня 2009 року. Сьогодні вода у Львові коштує 4,16 грн. за м куб.