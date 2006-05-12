У Києві буде 27° тепла

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У східних областях, Криму та Приазов’ї місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 20-25°, на узбережжі морів 16-21°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 14-15 травня - мінлива хмарність. У західних областях, а вранці та вдень 15 травня і у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській області дощі, грози, подекуди град, у Карпатах та на Прикарпатті місцями сильні дощі. На решті території місцями короткочасні дощі, окремі грози, лише у Криму, а 14 травня і в південних областях переважно без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, у Криму, східних, а 15 травня і західних областях 5-10° тепла; вдень 14 травня 22-27°, на крайньому заході 16-21°, 15 травня зниження температури у західних областях до 13-18°, у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській області до 17-22°, на решті території температура суттєво не зміниться.

16-17 травня - переважно без опадів, лише 16 травня місцями у південній частині та східних областях, 17 травня у західних, а вдень і північних областях короткочасні дощі, грози. Температура вночі 4-10° тепла; вдень 16 травня 15-21°, 17 травня 19-25°.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10м/с. Температура у Києві вночі близько 10° тепла, вдень 21-23°, по області вночі 6-11° тепла, вдень 20-25°.

14-15 травня - мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень дощі (14 травня місцями короткочасний), окремі грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла; вдень 14 травня 22-27°, 15 травня 17-22°.

16-17 травня - переважно без опадів, лише вдень 17 травня короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 16 травня 16-21°, 17 травня 19-24°.