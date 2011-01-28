Губернатор Київщини обіцяє знизити ціни на ліки на 10-15%

Влада Київщини планує суттєво розширити мережу комунальних аптек з метою знизити ціни на ліки

Київ. 28 січня. УНІАН. Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що влада Київщини планує суттєво розширити мережу комунальних аптек, що дозволить знизити ціни на ліки та медичні препарати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КОДА.

Зокрема, під час зустрічі з керівниками обласних закладів охорони здоров’я та фармацевтичних підприємств А.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що сьогодні КОДА пропонує свою програму «Забезпечення доступності для населення якісних лікарських засобів, медичних виробів та обладнання», яка реалізовуватиметься за рахунок розвитку мережі комунальних аптек, які, в свою чергу, працюватимуть безпосередньо з виробниками ліків і медпрепаратів.

Губернатор доручив провести протягом місяця ревізію комунальних аптек області, адже більш як з 700 аптек на Київщині комунальних всього близько 60. Планується, що нові комунальні аптеки і аптечні пункти будуть відкриватися не лише в комерційно привабливих місцях, а й у районах області та сільській місцевості, в тому числі у поліклініках, амбулаторіях, ФАПах. Проте, підкреслив А.ПРИСЯЖНЮК, це не означає, що кількість комерційних аптек буде скорочуватися – вони будуть конкурувати з комунальними.

Водночас, переконаний губернатор, навіть якщо комунальні аптеки на матимуть прибутків або працюватимуть збитково, то обласна рада погодиться прийняти рішення про надання їм дотації - адже ця мережа не буде мати завдання отримувати надприбутки.

За підрахунками фахівців, завдяки цим заходам вже за півроку на Київщині можна буде знизити ціни на ліки медпрепарати на 10-15%, і це ще не межа. З цього приводу А.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що влада Київщині рішуче налаштована навести порядок на фармацевтичному ринку, і що для виконання своєї програми із забезпечення населення якісними і доступними ліками у неї є всі економічні важелі, які будуть використовуватися.

«Я всіма економічними важелями буду впливати на ціноутворення ліків, щоб підтримати вітчизняного товаровиробника, розвинути мережу комунальних аптек, які б працювали безпосередньо з виробниками. Поєднуючи ринкові механізми з державною підтримкою та регулюванням, ми зможемо захистити людей від безпідставного зростання цін на ліки», - сказав, зокрема, губернатор.