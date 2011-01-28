Міліція знайшла чоловіка, який поставив на вуха 3030 людей

Міліція затримала особу, яка вчора повідомила про замінування столичного метрополітену

Як повідомили УНІАН в охороні столичного метро, затриманим є житель одного з регіонів України (якого саме поки не уточнюють) і анонімний дзвінок він зробив з місця, де перебуває.

Наразі міліція з’ясовує, з яких мотивів ця особа вчинила злочин.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 січня, приблизно о 7.30 за номером телефону 102 надійшло анонімне повідомлення про замінування київського метро.

У зв’язку з тим, що особа, яка телефонувала, не повідомила конкретне місце, де начебто закладено вибуховий пристрій, перевірялися всі 43 станції метро, підсобні приміщення, прилегла до входів на станції територія. Загалом у перевірках було задіяно 3030 співробітників міліції, військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України та персонал метрополітену.

Вибухових пристроїв чи небезпечних речовин у метро виявлено не було.

Під час перевірки метрополітен працював у штатному режимі.

Евакуація людей не проводилася.