УАК: через втручання держави гречку доводиться продавати напівлегально

Спроби контролюючих державних органів не допустити подорожчання гречки, призводять до того, що виробники гречаної крупи змушені торгувати напівлегально, або взагалі припиняти її реалізацію. Про це йдеться в повідомленні Української аграрної конфедерації (УАК), переданому агентству УНІАН.

«Гречка в Україні є, але зважаючи на посилення контролю за її продавцями, останні вимушені торгувати нею напівлегально, нагнітаючи ажіотаж», - зазначається в повідомленні.

Акцентується також, що ринок гречки йде в «тінь» - на вітринах оптових баз гречки із зазначенням ціни немає, але з-під прилавка дрібнооптову партію гречаної крупи можна купити за ціною до 18 грн. за кг. «Краще не торгувати, ніж звітувати перед контролюючими органами», - цитує торговців УАК.

При цьому в конфедерації не повідомили, в яких регіонах виробники припинили продаж гречки, пославшись на те, що побоюються спровокувати посилені перевірки місцевих підприємств із боку державних контролюючих органів, розташованих у тих регіонах.

Експерти УАК зазначили, що на початку 2010 року, виходячи з потреб внутрішнього ринку гречаної крупи, став очевидним дефіцит. Зважаючи на збитковість культури за 5 останніх років посіви гречки в Україні знизилися, і в 2010 році було зібрано лише 133 тис. тонн цієї культури. Зменшення перехідних запасів і зниження валового збору спричинили підвищення цін. Водночас посилився ціновий контроль із боку держави, що збільшило ажіотаж.

Довідка УНІАН. Останніми роками виробництво гречки в Україні постійно скорочувалося: виробництво гречки урожаю 2009 року становило 188,6 тис. тонн; урожаю 2008 року - 241 тис. тонн; урожаю 2007 року – 217,4 тис. тонн.

На 27 січня 2011 р. у торгових мережах Києва вартість кілограма фасованої гречки коливалася від 18 грн. (як правило, продукція "власних торгових марок") до 23-26 грн. у виробників гречаної крупи.

На 20 січня вартість 1 кг фасованої гречки коливалася від 18 до 20 грн., 1 кг вагової - 15,50 - 16 грн.

У грудні 2010 року 1 кг фасованої гречки коштував близько 13 грн., вагової - 10-11 грн.