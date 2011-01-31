Об'єднання українців Росії отримало «відстрочку» на півроку

Верховний суд Росії призупинив провадження за заявою Міністерства юстиції Росії про ліквідацію Об`єднання українців Росії (ОУР).

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомив співголова ОУР Валерій СЕМЕНЕНКО.

«Верховний суд вирішив призупинити розгляд цієї справи (про ліквідацію ОУР – УНІАН) до розгляду нашої заяви, поданої до Тверського суду міста Москви, про відміну попередження Мін’юсту Росії», - сказав В.СЕМЕНЕНКО. Він пояснив, що відповідні попередження Мін’юст Росії зробив ОУР за його участь в одній з телепрограм.

В.СЕМЕНЕНКО відзначив, що якщо Верховний суд все ж таки ухвалить рішення про ліквідацію об`єднання - ОУР має намір подавати касаційну скаргу.

«Робота в судових інстанціях Росії може затягнутися на півроку, а, можливо, й більше», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у позовній заяві Мін’юст РФ просить Верховний суд ліквідувати Об`єднання українців Росії.

«В результаті проведення перевірки було встановлено, що, порушуючи п. 2 ст. 15 Конституції Російської Федерації, ОУР не дотримується положення чинного законодавства і власного статуту», - говориться в позовній заяві.

27 січня Верховний суд Росії ухвалив остаточне рішення про ліквідацію Федеральної національно-культурної автономії українців Росії (ФНКА УР).