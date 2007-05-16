Ринат Ахметов вилікував брата - вилікує і цілу країну

Сьогодні в Донецьку відбулася презентація загальнонаціонального проекту «Зупинимо туберкульоз!».

Як передає кореспондент УНІАН, проект був заснований благодійним фондом «Розвиток України» компанії «Систем Кепітал Менеджмент».

У рамках презентації проекту відбулося урочисте підписання меморандуму «Україна без туберкульозу» про взаємодію суспільства, влади і бізнесу в боротьбі з епідемією туберкульозу. Меморандум підписали народний депутат V скликання, президент фонду «Розвиток України» Ринат АХМЕТОВ і керівництво Донецької області.

Меморандум є зведенням принципів і підходів, що консолідує зусилля всіх сторін, зацікавлених в рішенні проблеми туберкульозу.

Підписання меморандуму пройшло після презентації п`ятирічної регіональної програми "Про подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області на 2007-2011 рр." Ініціаторами програми виступила облдержадміністрація, обласна рада і фонд "Розвиток України".

Програма передбачає комплекс заходів з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу, а також інформування населення про проблему і пропаганду здорового способу життя.

Фінансування регіональної програми здійснюватиметься благодійним фондом "Розвиток України" (близько 50 млн. грн.), а також за рахунок коштів обласного бюджету (близько 50 млн. грн.) і коштів бюджетів міст області (близько 17 млн. грн.).

Як сказав журналістам Р.АХМЕТОВ, проблема туберкульозу є набагато серйознішою, ніж здається, і розповів, що вона торкнулася і його сім`ї. За словами Р.АХМЕТОВА, у нього туберкульозом хворів брат, але спільними зусиллями його вдалося вилікувати. Звичайно, сказав Р.АХМЕТОВ, брата лікували провідні фахівці.

"Сьогодні у нас є прекрасна можливість для того, щоб зупинити епідемію. Абсолютно ясно, що зробити це швидко і ефективно ми зможемо тільки спільно. Саме тому ми так сподіваємося на загальну підтримку і розуміння. І саме тому я хочу висловити вдячність усім тим, завдяки кому вперше в Україні влада і бізнес консолідують свої сили для боротьби з епідемією туберкульозу", - сказав голова Донецької облдержадміністрації В.ЛОГВІНЕНКО, коментуючи підписання меморандуму.

Довідка УНІАН. Загальнонаціональний проект «Зупинимо туберкульоз!» направлений на проведення системної, ефективної роботи на подолання епідемії туберкульозу в Україні. Цей проект буде реалізовано в рамках масштабної програми Фонду «Здоров`я нації».

Корпоративний благодійний фонд «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована групою СКМ (компанією СКМ і футбольним клубом «Шахтар») 15 липня 2005 року. Бюджет фонду формується за рахунок коштів компанії СКМ. Напрями діяльності фонду: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина.