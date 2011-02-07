Зловмисники зв'язали сторожів і вивезли склад міндобрив

02:00, 07 лютого 2011
Суспільство
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У Сімферополі затримані двоє з чотирьох

У Сімферополі затримано двох чоловіків із чотирьох, які усередині січня у масках увірвалися на територію одного з ВАТ, зв’язали охоронців й на трьох вантажівках вивезли із складського приміщення близько 10 тонн мінеральних добрив.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, викрадене вилучено. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання інших співучасників злочину.

 

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