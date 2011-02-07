Китай знову видобув рекордну кількість золота

04:07, 07 лютого 2011
Суспільство
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Понад 340 тонн

Китай поставив новий рекорд із золотовидобутку - в 2010 році країна виробила більше 340 тонн золота, повідомляє Associated Press з посиланням на дані China Gold Association.

Впродовж 2010 року було проведено 340,9 тонни золота, що на 26 тонн, або на 8%, більше  показників  попереднього року.

КНР ще в 2007 році обігнав ПАР і відтоді є лідером у галузі золотовидобутку. Китай, як і багато інших країн, розглядає запаси золота як захист від фінансових ризиків, зазначає агентство.

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