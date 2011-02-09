Підприємець спростовує обвинувачення у побитті слідчого

Підприємець з Олександрії Кіровоградської області Сергій БЄЛОВ спростовує обвинувачення у побитті слідчого, які йому інкримінує прокуратура, і вважає їх сфабрикованими.

У телефонному інтерв’ю кореспонденту УНІАН С.БЄЛОВ заявив, що жодних фізичних дій проти слідчого він не застосовував.

14 грудня минулого року на його приватній території співробітником прокуратури проводились, на думку підприємця, незаконні дії щодо опису майна – сільськогосподарської техніки - оскільки на той час діяло рішення Олександрійського суду про призупинення усіх слідчих дій. “У співробітника прокуратури була постанова про обшук, але вона датована днем пізніше, ніж рішення суду», - наголосив С.БЄЛОВ.

За його словами, свідками інциденту між ним і слідчим були 12 осіб, серед яких - троє працівників УБОЗ, і «усі вони підтвердили, що жодних фізичних дій мною застосовано не було, є відповідна відеозйомка”. “Суперечка між мною і слідчим тривала близько 1,5 години, але факт побиття вигаданий слідчим», - заявив С.БЄЛОВ.

Підприємець вважає, що його вплутали у конфлікт бізнес-інтересів, а органи прокуратури використали як метод впливу. “Прокуратура будь-яким шляхом хоче притягнути мене до відповідальності”, - підкреслив підприємець.

«Я готовий у суді відстоювати свою правоту, і впевнений у винесенні виправдувального вироку»,- заявив обвинувачений.

С.БЄЛОВ також вважає кримінальну справу, порушену проти нього у серпні 2010 року за фактом приховування майна, на яке накладено арешт, «підставою» бізнес-конкурентів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року стосовно приватного підприємця було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України (за фактом приховування майна, на яке накладено арешт).

За інформацією прес-служби прокуратури Кіровоградської області, чоловік, проти якого порушено кримінальну справу, разом зі співучасником, перешкоджаючи співробітнику прокуратури виконувати службові обов’язки, умисно виштовхували старшого слідчого з місця проведення слідчої дії, супроводжуючи викручуванням його рук та нанесенням ударів.

Даний інцидент став підставою для порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України та затримання підприємця. Йому також було пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Досудове слідство у кримінальній справі завершено. Обвинувачений знайомиться з матеріалами справи, після чого її буде передано до суду.