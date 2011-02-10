П’яний стріляв по охоронцях, які захищають таксистів

Співробітники вінницької міліції затримали нетверезого 47-річного підприємця, який обстріляв із травматичної зброї автомобілі таксі та Державної служби охорони МВС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 8 лютого о 23.20 на телефон спецлінії «102» чергової частини Замостянського райвідділу міліції Вінниці надійшло повідомлення про те, що на проспекті Коцюбинського біля торгового центру лунають постріли.

Як з’ясувалося пізніше, на вулиці міста стріляв 47-річний вінничанин. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік здійснив чотири постріли по таксисту і працівниках Державної служби охорони з пристрою для відстрілу гумових куль.

За попередніми даними, 20-річний водій автомобіля «Черрі Амулет», який працює таксистом, приїхав на виклик. Коли пасажири сідали в автомобіль, до водія підійшов незнайомий та з невідомих причин почав бити ногами машину. Опустивши віконце автомобіля, для з’ясування причин агресивної поведінки чоловіка, таксист одразу отримав удар в обличчя. Після цього нападник розвернувся і пішов до водійського сидіння автомобіля «Джип Черокі», який стояв поруч. У цей час водій таксі зробив загальний виклик, і за мить на місце пригоди почали з’їжджатися інші таксисти і працівники Державної служби охорони, які здійснюють охорону вінницьких перевізників. Коли працівники міліції намагались з’ясувати обставини конфлікту, водій автомобіля «Джип Черокі» почав стріляти.

За лічені хвилини нападник був затриманій та доставлений до міліції. Встановлено, що зброя, з якої стріляв чоловік, зареєстрована. У порушника вилучено зброю та документи на неї.

Затриманий притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 130 Адміністративного кодексу України (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції) та ч. 1 ст. 195-3 Адміністративного кодексу (порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони).