Міністерство пропонує ставити квартирних боржників "на лічильник"

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України пропонує встановити пеню у розмірі 0,1% за невчасну сплату житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться у проекті закону «Про внесення змін до Закону «Про житлово-комунальні послуги» (про встановлення відповідальності за невчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги), розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з документом, пропонується, що у разі невчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов`язаний сплатити пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, яка нараховується за кожен день прострочення, але не більш як 100% загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, який наступає за останнім днем граничного терміну здійснення платежу за житлово-комунальні послуги.

Планується, що нарахування пені здійснюватиметься виконавцем/виробником у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Інші питання з нарахування пені, які не врегульовані цією статтею, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

Законопроект розроблений на виконання Закону «Про внесення змін до ст. 2 Закону «Про тимчасову заборону стягування з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».

У пояснювальній записці до документа наголошується, що на сьогодні на законодавчому рівні не визначений розмір такої пені і умови її нарахування і стягування.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року Верховна Рада України внесла зміну до статті 2 Закони України «Про тимчасову заборону стягування з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги». Зокрема, вона викладена у такій редакції: «Дія цього Закону припиняється 1 січня 2011 року. Нарахування і стягування пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги здійснюються на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року».

22 грудня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення зміни до статті 2 Закони України «Про тимчасову заборону стягування з громадян України пені за невчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».