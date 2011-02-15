Чернігівщина і Курщина підписали угоду

Чернігівська облдержадміністрація і адміністрація Курської області (Російська Федерація) уклали угоду про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської ОДА, документ підписали голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО та губернатор Курської області Олександр МИХАЙЛОВ.

За словами В.ХОМЕНКА, Чернігівщина підписала 31 договір про міжрегіональне співробітництво з регіонами Російської Федерації та відновлює (після наслідків світової фінансової кризи) позитивну динаміку нарощування обсягів зовнішньоторговельного обороту, який за підсумками 2010 року становив майже 200 млн. доларів США.

"Обсяг експорту товарів з області до Російської Федерації зріс на 13%, імпортні поставки зросли на третину. Таким чином, сьогодні, як і у попередні роки, Російська Федерація залишається провідним зовнішньоторговельним партнером Чернігівської області", - сказав В.ХОМЕНКО.

Він також підкреслив, що у цьому контексті для Чернігівщини надзвичайно важливі пропозиції адміністрації Курської області щодо спрощення порядку митного оформлення сільськогосподарських товарів при переміщенні їх через російсько-український кордон.

У свою чергу, О.МИХАЙЛОВ висловив переконання, що підписання угоди про співробітництво стане першим кроком у напрямку активізації розвитку всебічної співпраці двох областей. Він повідомив, що зовнішньоторговельний оборот Курщини з Чернігівщиною у 2010 році склав 2 млн. доларів. На думку О.МИХАЙЛОВА, обидві області мають всі можливості та невикористаний потенціал для того, щоб значно збільшити цей показник.

"Важливою складовою є просування продукції як курських підприємств на ринок Чернігівської області, так і надання можливостей чернігівським підприємствам вийти на ринок Курщини. І в цьому напрямку ми розраховуємо на активну взаємодію господарюючих суб’єктів наших регіонів", – підкреслив губернатор.