Громадянин Туреччини організував контрабанду дубового паркету

На Житомирщині Службою безпеки України припинено протиправну діяльність директора приватного підприємства - громадянина Туреччини, який займався контрабандним вивезенням дубових паркетних заготовок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Житомирській області.

Співробітники СБУ встановили 8 випадків вивезення з Житомирщини за фальшивими документами лісоматеріалів на суму 800 тис. грн.

Підприємство використовувало необліковану або незаконно придбану лісосировину, а до митних органів надавало фіктивні документи про походження матеріалів.

Надалі лісопродукція через пункти пропуску Кримської та Херсонської митниць експортувалася до Туреччини на адресу комерційної структури.

Щодо директора приватного підприємства слідчими УСБУ в Житомирській області порушено кримінальну справу за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Слідство у справі триває.