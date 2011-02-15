Раптово помер голова Чернівецької облради
21:47, 15 лютого 2011Суспільство
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Василю Ватаманюку ішов 65-й рік
Сьогодні на 65-у році життя помер голова Чернівецької обласної ради Василь Ватаманюк.
Як передає кореспондент УНІАН, приблизно дві години тому його з гострим серцевим нападом у тяжкому стані було госпіталізовано до реанімації, де він і помер.
За попередніми висновками лікарів, у В.Ватаманюка стався інфаркт.
В.Ватаманюк був обраний головою Чернівецької обласної ради у листопаді 2010 року. Член Партії регіонів.
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