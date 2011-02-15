Раптово помер голова Чернівецької облради

Сьогодні на 65-у році життя помер голова Чернівецької обласної ради Василь Ватаманюк.

Як передає кореспондент УНІАН, приблизно дві години тому його з гострим серцевим нападом у тяжкому стані було госпіталізовано до реанімації, де він і помер.

За попередніми висновками лікарів, у В.Ватаманюка стався інфаркт.

В.Ватаманюк був обраний головою Чернівецької обласної ради у листопаді 2010 року. Член Партії регіонів.