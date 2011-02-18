Губернатор створив Антибюрократичний комітет

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Борис ПЕТРОВ створив "Антибюрократичний комітет".

Як розповів УНІАН заступник запорізького губернатора Петро ГОНЧАРУК, "Антибюрократичний комітет", який ми між собою називаємо "антимарудний", створений з метою ліквідувати бюрократичну тяганину в установах і структурах регіону - для поліпшення інвестиційної привабливості області і створення комфортніших умов діяльності підприємців і життя населення регіону".

За словами П.ГОНЧАРУКА, відтепер кожен, хто так чи інакше зіткнувся з бюрократичною тяганиною, може звернутися в Комітет, написавши лист-скаргу на ім`я голови ЗОДА. Скаржник може або надіслати її губернатору, який очолив "Антибюрократичний комітет", поштою (на адресу Запорізької облдержадміністрації), або подати особисто в облдержадміністрацію з відповідною позначкою.

"Засідання Комітету і розгляд скарг на бюрократів проводитиметься раз на місяць. У разі, якщо скарг буде багато, - частіше. При цьому розглядатимуться заяви про тяганину не тільки з боку чиновників, які так або інакше підпорядковані ЗОДА, а й на дії представників інших інстанцій, установ і служб. За підсумками розгляду таких заяв-скарг ЗОДА надсилатиме офіційні листи керівникам чиновників-марудників з проханням притягати їх до відповідальності", - повідомив П. ГОНЧАРУК.

Він висловив переконання, що «такі листи ЗОДА за підписом губернатора без адекватної реакції не залишаться".