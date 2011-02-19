У Сумах збудують греко-католицький храм
18:53, 19 лютого 2011Суспільство
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Місце шукали понад п`ять років
У Сумах збудують греко-католицький храм.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, члени містобудівної ради підтримали проект розміщення храму Введення Богородиці Української греко-католицької церкви.
За даними прес-служби, культову споруду червоного кольору з нестандартною архітектурою пропонують побудувати на вулиці 20 років Перемоги.
Греко-католицька громада вже понад п`ять років підшукувала місце для своєї церкви, й лише зараз архітекторам вдалося домовитися про неї.
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