У Сумах збудують греко-католицький храм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, члени містобудівної ради підтримали проект розміщення храму Введення Богородиці Української греко-католицької церкви.

За даними прес-служби, культову споруду червоного кольору з нестандартною архітектурою пропонують побудувати на вулиці 20 років Перемоги.

Греко-католицька громада вже понад п`ять років підшукувала місце для своєї церкви, й лише зараз архітекторам вдалося домовитися про неї.