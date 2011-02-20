У 50-му томі Літопису УПА продовжено публікацію Озернянського архіву

У Тернополі у краєзнавчому музеї відбулася презентація 50-го тому «Літопису УПА».

Як передає кореспондент УНІАН, у ньому продовжено публікацію документів з так званого повстанського Озернянського архіву, знайденого у селі Озерна Зборівського району Тернопільської області наприкінці 1990-х рр. і переданого жителем села Сафроном КУТНИМ у Державний архів Тернопільської області.

У 50-му томі «Літопису УПА», зазначили під час презентації працівники архіву, розміщено матеріали, які розповідають про діяльність УПА на теренах області у 1948-50 роках. Зокрема подано інформацію про карально-репресивну діяльність радянської влади на рівні конкретної особи чи родини у різних селах області. Знайдені архівні матеріали доповнено інформацією Галузевого державного архіву Служби безпеки України. 50-й том має 2 тис. 72 сторінки.

Видається «Літопис УПА» завдяки фінансовій допомозі меценатів та фундацій з Канади та США.

Загалом матеріали в «Літописі УПА» відкрили багато невідомих фактів визвольної боротьби ОУН та УПА на Тернопільщині й допомогли спростувати цілий ряд міфів, натомість документально подавши правдиві факти про боротьбу українських повстанців.