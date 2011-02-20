У центрі Києва ліквідовано прорив труби опалення на вул. Івана Франка, 42. Усі будинки та адміністративні установи забезпечені теплом та гарячою водою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві.

Аварія сталася вночі 19 лютого. Труба забезпечує безперебійне постачання гарячої води та опалення на 486 об’єктів району, з них 220 - житлові будинки, 250 – адміністративні об`єкти і відомчі установи, 10 - лікувальні установи, з них 5 зі стаціонарними відділеннями, 3 - дитсадка, 3 – загальноосвітні школи.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у місті Києві на чолі з першим заступником начальника управління Андрієм КУЦЕНКОМ.