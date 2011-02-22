Спритники з молочної компанії «подоїли» Стабфонд на 30 мільйонів

Слідчими Служби безпеки України у Київській області порушено кримінальну справу за фактом заволодіння службовими особами товариства «Українська молочна компанія» 28,9 млн. грн., виділених державою на відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в Київській області, у 2010 році сільськогосподарському підприємству, розташованому у с. Великий Крупіль Київської області Міністерством аграрної політики з державного Стабілізаційного фонду були виділені кошти на відшкодування частини витрат по реконструкції корівників та розбудові молочної ферми.

Проведеною перевіркою встановлено, що для отримання бюджетних коштів посадовці «Української молочної компанії» надали пакет фіктивних документів: відсутні договори на виконання будівельних робіт та представлені платіжні документи про виконання робіт в іншій області України.

Кримінальну справу порушено за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах). Слідство триває.