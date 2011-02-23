Ветеринари оголосили кетаміновий страйк

В Одесі лікарі ветеринарних клінік вирішили припинити виконання хірургічних операцій тваринам, приєднавшись до безстрокового страйку ветеринарів, які вимагають скасування постанови Кабінету міністрів України про заборону на використання в клініках для тварин анестезуючого препарату кетамін.

Про це УНІАН повідомив учасник акції «Врятуйте наших улюбленців», ветлікар Григорій ВЕТЛИНСЬКИЙ.

«Страйк триватиме доти, доки ветлікарам знову не дозволять використання при операціях кетаміну, - сказав Г.ВЕТЛИНСЬКИЙ. – Лише в екстрених випадках, коли життю тварини загрожує смерть, надаємо екстрену допомогу. Адже запропонований чиновниками як анестезуючий засіб тіапенат використовується за кордоном для евтаназії. Наприклад, для «усипляння» невиліковно хворих і штучного вбивання злочинців у США – внаслідок його використання зупиняються легені, і операція часто перетворюється на небезпечне балансування між життям і смертю тварини».

На думку головлікаря ветклініки «Айболіт» Анатолія АЛБЕСКА, «ветеринари розрахують, що чиновники встановлять піврічний мораторій на заборону кетаміну. І за цей час буде знайдено шляхи вирішення проблеми», щоб законно працюючі ветлікарі мали можливість проводити анестезію пацієнтам і, разом з тим, анестезуючий препарат не був доступним для наркозалежних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 5 січня 2011 року включив кетамін до переліку психотропних речовин, обіг яких обмежується.

З моменту публікації постанови, щоб застосовувати в лікувальній практиці препарати із вмістом кетаміну, лікарям необхідно одержати додаткову ліцензію на діяльність, пов`язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Одночасно уряд вніс зміни до порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Із 13 січня правоохоронні органи почали перевіряти ветеринарні установи і вилучати кетамін.

24 січня Асоціація фахівців ветеринарної медицини України звернулася з листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням дозволити застосування кетаміну у ветеринарній практиці.

Сьогодні, 22 лютого, перший заступник міністра охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО заявив, що Кабінет міністрів України найближчим часом планує ухвалити рішення про відстрочення введення норми про обмеження обігу кетаміну.

"Ми вносимо пропозицію про відстрочення набуття чинності постанови на 150 днів. Іншим разом. Потрібно сім разів відміряти і один раз - відрізати. Бувають помилки, але це зроблено не спеціально. У всіх країнах обмежується обіг наркотиків для того, щоб попередити можливість їх використання не за призначенням", - сказав А.АНІЩЕНКО.