Міліція спіймала замовника замаху на Чижмаря
09:20, 23 лютого 2011Суспільство
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Крикун проведе брифінг
|Юрій Чижмар
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні з цього приводу о 10.45 начальник ГУ МВС України в м. Києві Олексій КРИКУН проведе брифінг.
Як повідомляв УНІАН, 16 лютого близько 23.30 у дворі будинку на вулиці Антоновича у Києві до Ю.ЧИЖМАРЯ підійшов невідомий і вилив йому в обличчя кислоту.
Порушено кримінальну справу за фактом замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121, ст. 15 Кримінального кодексу України).
Ю.ЧИЖМАР перебуває у реанімації опікового відділення.
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