Міліція спіймала замовника замаху на Чижмаря

Співробітники столичної міліції та міліції Київської області затримали замовника і виконавця замаху на заступника голови Київської облдержадміністрації Юрія ЧИЖМАРЯ.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні з цього приводу о 10.45 начальник ГУ МВС України в м. Києві Олексій КРИКУН проведе брифінг.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого близько 23.30 у дворі будинку на вулиці Антоновича у Києві до Ю.ЧИЖМАРЯ підійшов невідомий і вилив йому в обличчя кислоту.

Порушено кримінальну справу за фактом замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121, ст. 15 Кримінального кодексу України).

Ю.ЧИЖМАР перебуває у реанімації опікового відділення.