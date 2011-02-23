П'ятикласниця померла на уроці

Трагедія в Полтаві

У Полтаві в школі №7 на уроці померла учениця 5-го класу. Як повідомили УНІАН в учбовому закладі, дівчинці раптово стало зле, вона знепритомніла і померла. Лікарі швидкої допомоги провели низку реанімаційних заходів, проте пізніше констатували смерть дитини. На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередня причина смерті школярки - хвороба серця.

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