Киянам обіцяють знижку на оплату ЖКП на місяць раніше

Перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК заявив, що муніципальна 10% знижка за квартирну плату та 6% знижка з оплати послуг теплопостачання та гарячого водопостачання буде введена в дію на місяць раніше – не в квітні, а вже в березні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МАЗУРЧАК повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

"Ми планували: повністю за лютий (в березні - УНІАН) люди заплатили повний тариф і лише в наступному місяці, хто заплатив до 20 числа, міг користуватися цією пільгою. Зараз ми подивилися, що кияни в лютому за січень заплатили надзвичайно гарно і ми вирішили ввести цю скидку з 1 березня. І тому майже 90% киян скористаються зараз цією скидкою”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, не скористається скидкою 7% киян, які мають заборгованість за квартирну плату більше 10 тис. грн. і вони не склали договір про реструктуризацію. Ще 3% киян, за його словами, не скористаються скидкою, оскільки отримують субсидії на оплату ЖКП.

Як повідомляв УНІАН, для киян із лютого у зв’язку з подорожчанням гарячої води та опалення квартирна плата підвищиться у середньому в 1,3 раза.

З 1 січня цього року підвищено тарифи за тепло, які мають виставляти “Київенерго”, Дарницька ТЕЦ та інші енергопостачальні компанії для розрахунків ЖЕКам та іншим житловим організаціям. У той же час столична влада вирішила, що для населення підвищені тарифи на тепло і гарячу воду будуть введені в дію з 1 лютого цього року, тобто з відтермінуванням на 1 місяць.

Разом з тим, у зв’язку з рішеннями НКРЄ про підвищення тарифів на холодну воду в столиці з 1 березня ц.р. будуть діяти інші тарифи на тепло і гарячу воду, ніж ті, що були в лютому. За інформацією начальника Головного управління з питань цінової політики КМДА Василя ЯСТРУБИНСЬКОГО, таким чином з березня для киян квартплата з урахуванням вартості комунальних послуг зросте в середньому на 25-28%.

Так, тариф за опалення, починаючи з 1 лютого, становитиме 3,10 грн. за 1 кв. м, тоді як до цього він був 2,26 за 1 кв. м опалювальної площі (підвищення на 27%); тариф на холодну воду до лютого діяв на рівні 1,62 грн. за 1 кубометр, новий тариф з 1 березня - 1,80 грн. за 1 кубометр зі “знижкою” (при сплаті до 20 числа – УНІАН) - 10% зростання, і 1,98 грн. за 1 кубометр без неї (18%); старий тариф за водовідведення – 1,25 грн. за 1 кубометр, новий – 1,38 грн. за 1 кубометр (9%) і 1,52 грн. за 1 кубометр (18%).

Щодо гарячої води керівник управління озвучив тарифи, відповідно до яких з 1 березня послуга підвищиться на 26% - з 11,75 грн. до 15,89 грн. за 1 кубометр, а зі «знижкою» - на 21% - до 14,86 грн. за 1 кубометр.

Щодо нової вартості послуг за утримання будинків та прибудинкових територій В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ навів наступні цифри, які говорять про середнє зростання цих послуг по столиці: «За квартплату – у нас середній тариф був 1,96 грн., а став 2,88 грн., якщо сплачуєте до 20 числа. Це в середньому. Якщо після 20 числа - то 3,16 грн. Але це в середньому, бо є будинки, де 1 грн., а є, де 5 грн. тариф».