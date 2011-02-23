Янукович: Низько вклоняюся нашим славним ветеранам

Президент України привітав військовослужбовців та ветеранів війни і військової служби з Днем захисника Вітчизни.

"Це свято – свідчення глибокої шани нашого народу своїм оборонцям і визволителям.

Сьогодні ми з честю вітаємо усіх, хто у мирний час присвятив життя нелегкій військовій службі, гідно продовжує почесну справу своїх попередників, забезпечуючи військову міць і обороноздатність Української держави та оберігаючи недоторканність її кордонів. Низько вклоняюся нашим славним ветеранам за високий героїзм і мужність, які вони сповна віддавали задля щасливого майбутнього прийдешніх поколінь"- йдеться у привітанні Президента з нагоди свята.

Віктор ЯНУКОВИЧ побажав захисникам Вітчизни міцного здоров`я, чистого мирного неба та усіляких гараздів.