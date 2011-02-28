На Донеччині мэр Зугреса спіймався на хабарі

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно з УБОЗ ГУМВС України у Донецькій області та обласною прокуратурою під час отримання хабара затримали мера міста Зугрес.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, чиновник підозрюється у вимаганні та отриманні 40 тисяч гривень хабара від громадянина за вирішення питання щодо виділення йому земельної ділянки для будівництва приватного котеджу.

Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за одержання хабара у великому розмірі та обрання міри запобіжного заходу.