На Донеччині мэр Зугреса спіймався на хабарі
18:30, 28 лютого 2011Суспільство
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"Вирішив питання" із земельною ділянкою...
Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно з УБОЗ ГУМВС України у Донецькій області та обласною прокуратурою під час отримання хабара затримали мера міста Зугрес.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, чиновник підозрюється у вимаганні та отриманні 40 тисяч гривень хабара від громадянина за вирішення питання щодо виділення йому земельної ділянки для будівництва приватного котеджу.
Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за одержання хабара у великому розмірі та обрання міри запобіжного заходу.
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